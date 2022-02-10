التنمية المحلية تنظم دورة للعاملين بالعلاقات العامة حول التعامل مع ذوى الهمم

كتب على عبد الرحمن

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل دورتين تدرييبتين هما: كيفية التعامل مع المواطنين من ذوى الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية، وتحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامى للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة وإدارات الإعلام.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم استمرار دورة إعداد قادة المستقبل الجزء الثاني للأسبوع الثالث علي التوالي والأخير، ويستفيد من هذه الدورات 119 متدرباً من جميع المحافظات .

وفى سياق متصل احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس، بإنتهاء فعاليات دورتين تدريبتيين هما: دورة الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية للعاملين بمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات تكافؤ الفرص، واستفاد من هذه الدورات 54 متدرباً من جميع المحافظات.