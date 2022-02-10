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الأوقاف: توزيع 29 طنا من لحوم صكوك الإطعام بالمحافظات حتى الآن

الخميس، 10 فبراير 2022 11:15 ص
الأوقاف: توزيع 29 طنا من لحوم صكوك الإطعام بالمحافظات حتى الآن صكوك الإطعام
كتب على عبد الرحمن

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أكدت وزارة الأوقاف، الانتهاء من توزيع 29 طنًّا من لحوم صكوك الإطعام بمحافظات "القاهرة– الجيزة – الدقهلية  – الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية".
 
ومن المقرر أن توزع الوزارة غدًا الجمعة، 2 طن من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة (المنوفية)، بواقع ( 2 ) طن للمحافظة، وذلك للأسبوع الثاني من بدء مرحلة التوزيع. 
 
وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن مشروع "صكوك الإطعام" أحد أهم أعمال وزارة الأوقاف فى مشروعات خدمة المجتمع، ويساهم فى توفر الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية ، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية فى تنفيذه ، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع 100 طن لحوم فى شهر رجب و 100 طن لحوم فى شهر شعبان ، و200 طن لحوم فى شهر رمضان. 
 
ولفت وزير الأوقاف، إلى أن قيمة الصك 300 جنيه موحد، تيسيرًا على المشاركين، ويجوز إخراجها من الزكاة، موضحاً أن هناك طريقتين للدفع الأولي عن طريق حسابات الوزارة في عدد من البنوك والطريقة الأخرى عن طريق توزيع الصكوك على المواطنين في المنازل. 
 
 

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