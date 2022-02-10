اليوم السابع
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الخميس، 10 فبراير 2022 03:47 م
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توعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات بمنطقة حدائق أكتوبر

الخميس، 10 فبراير 2022 03:00 م
توعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات بمنطقة حدائق أكتوبر نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعىُ بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" كما يتم تنفيذ برامج التوعية أيضا فى مناطق "الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وإسطبل عنتر وبشاير الخير وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد".
 
ويأتى ذلك فى القت الذى أكدت فيه  الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني منطقة سن العجوز بحدائق أكتوبر وخاصة الشباب والمراهقين وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات ، وأن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة بحدائق أكتوبر وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية.
 
يذكر أن عمرو عثمان مساعد وزير التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى،كان قد أكد  انه يتم تنفيذ برامج توعوية متكاملة عن أضرار الإدمان تستهدف المراحل العمرية المختلفة لبناء المهارات الحياتية للنشء والشباب بهدف تمكينهم من رفض ومقاومة إغراءات الوقوع في براثن المخدرات ،حيث تعتمد البرامج علي تدخلات وأنشطة توعوية تستند الأسلوب العلمي وتعتمد المعايير الدولية في تصميمها وتنفيذها.

التضامن

صندوق مكافحة الإدمان

توعية الشباب بأضرار المخدرات

اضرار المخدرات بحدائق أكتوبر

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