أخبار 24 ساعة.. تقديم خدمات طبية لـ541 ألف مواطن بالمعهد القومى للجهاز الحركى العصبى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
الصحة: تقديم خدمات طبية لـ541 ألف مواطن بالمعهد القومى للجهاز الحركى العصبى
تعليم القاهرة تعلن عن مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة
وزير الأوقاف خلال لقائه قيادات الدعوة بمطروح: مصالح الأوطان جزء أصيل من مقاصد الأديان
شيخ الأزهر يهنئ الملك حمد بن عيسى بالعيد الوطني الـ51 لمملكة البحرين
"التضامن" تستعرض جهود مكافحة تعاطى المخدرات بمشاركة 2000 شاب وفتاة
فيلم التضامن "أبواب مكة" يمثل مصر بمسابقة مهرجان طنجة السينمائي بالمغرب
وزيرة الهجرة تبحث مع وزير الموارد البشرية بالإمارات تسريع حل مشاكل العمالة المصرية
وزير التعليم العالي يتابع مشروع خطة تطوير معهد إعداد القادة
وزير الأوقاف: افتتاح مقر دار الإفتاء بمطروح إضافة لنشر الفكر الوسطى
التعليم العالي: الألكسو تعقد اجتماع اللجنة الدائمة للبحث العلمي بالدول العربية
جامعة حلوان تبحث تفعيل مبادرة "غذاء صحى وآمن" مع القومى لثقافة الطفل
وزيرة البيئة تشارك في حوار رؤساء وكالات الأمم المتحدة حول تعهدات الالتزام بنهج مشترك للتنوع البيولوجى
"القوى العاملة" تنظم جلسات لتوعية نواب فى البرلمان بمعايير العمل الدولية
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