جامعة حلوان تبحث تفعيل مبادرة "غذاء صحى وآمن" مع القومى لثقافة الطفل

محمد صبحى

استقبلت كلية الأقتصاد المنزلى بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور خالد عبد الغفار القاضى عميد الكلية الكاتب والاديب الكبير محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل والدكتورة صفية اسماعيل مدير عام المركز القومي لثقافة الطفل .

استهل الدكتور خالد القاضي كلمته بالترحيب بالضيوف وأشار إلى حجم الانجازات التي تمت بالتعاون بين الكلية والمركز وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي، وبالأخص ماتم من جامعة حلوان ومساهمة الكلية في اكتشاف المواهب والمهارات في الحرف اليدوية بالتعاون مع المركز والمساهمة في إعداد برامج التغذية السليمة.

وتم تناول خطوات تفعيل مبادرة نحو غذاء صحي وآمن ومرشد والتي أطلقتها الكلية وكيفية تفعيلها في الإدارة المركزية لثقافة الطفل.

وتحدث الأديب محمد ناصف عن الدور التوعوي التى تقوم تقوم به الكلية من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة ومراكز ثقافة الطفل منذ عشرات السنوات وما كان له من بالغ الأثر في تغيير ثقافة الطفل وبالأخص في مجال حماية البيئة.

وفي نهاية اللقاء تبادل الدكتور خالد القاضي والأديب محمد ناصف الدروع وتقديم شهادات التقدير على الضيوف.