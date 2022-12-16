وزير الأوقاف: افتتاح مقر دار الإفتاء بمطروح إضافة لنشر الفكر الوسطى

كتب: على عبد الرحمن

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التهنئة لدار الإفتاء المصرية وللدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بافتتاح فرع لدار الإفتاء بمحافظة مطروح قائلا:" إضافة معتبرة لنشر الفكر الوسطي".

وافتتح الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، ظهر اليوم، الفرعَ الجديد لدار الإفتاء المصرية بمدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال فضيلة المفتى فى كلمته خلال فعاليات الافتتاح: "يطيب لى بمناسبة افتتاح فرع دار الإفتاء فى بقعة عزيزة على قلوبنا من بقاع الوطن الغالى مصر، وهى محافظة مرسى مطروح المباركة، أن نهنئ أنفسنا وأهلنا فى مطروح المباركة بهذا الحدث الهام، الذى يعزِّز ويقوِّى رابطةَ الوُدِّ والمحبة والتواصل بين دار الإفتاء وبين جميع أبناء الوطن العزيز فى أى بقعة من بقاع الوطن، ويؤكد أننا جميعًا لحمة واحدة نجتمع تحت راية واحدة فى خدمة وطننا مصرَ العزيزةِ بإعزاز الله لها المباركة بحفظ الله لشعبها وأرضها".

وأضاف أن دار الإفتاء المصرية شهدت توسعًا كبيرًا فى عدد من محافظات مصر تلبيةً لحاجة المواطنين إلى التمسُّك بمنهجية دار الإفتاء المصرية التى تحمل قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش، وهى القيم الأصيلة لشعبنا العزيز، وتنبذ خطاب التشدد والعنف والكراهية الذى تبنَّته الجماعات المتطرفة.

وأكد مفتى الجمهورية أن شعب مصر الأصيل إذا ينبذ كل ما يمتُّ إلى التطرف والإرهاب بِصلة؛ فإنه يجدِّد ثقته بدار الإفتاء المصرية وبالمؤسسات الدينية الوطنية التى تعمل على ترسيخ قيم الوسطية ودعم مسيرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى بناء مصرنا الجديدة كى تأخذ بقوة بكل أسباب التحضر والتطوير والتحديث من أجل استعادة الدَّور الحضارى الذى تستحقه مصر ويستحقه شعبها العظيم.