اليوم السابع
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فيلم التضامن "أبواب مكة" يمثل مصر بمسابقة مهرجان طنجة السينمائي بالمغرب

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 02:34 م
فيلم التضامن "أبواب مكة" يمثل مصر بمسابقة مهرجان طنجة السينمائي بالمغرب فيلم أبواب مكة
كتب: مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن فيلم "أبواب مكة" من إنتاج الوزارة التضامن سيتم طرحه فى المسابقة الرسمية لمهرجان طنجة السينمائى الدولى بالمغرب فى دورته الحادية عشرة، والتى تقام فى الفترة من 22 - 25 ديسمبر الجارى من إخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئى بوزارة التضامن الاجتماعى جمهورية مصر العربية. 

ويتناول فيلم "أبواب مكة" أول رائدة ريفية فى مصر استطاعت من خلال عملها فى طرق الأبواب وشغفها بمساعدة نساء قريتها فى محافظةأسوان ومختلف المحافظات فى تغيير المفاهيم الخاطئة، فنرى من خلال الفيلم سيدة مصرية من طراز خاص تخطت التحديات وصنعت مناسمها أيقونة فى محافظة أسوان فى مجال العمل الاجتماعي.

وحصد فيلم "أبواب مكة " عددًا من الجوائز منها جائزة أفضل فيلم بمهرجان رفايلو بأسبانيا، وجائزة أفضل فيلم تسجيلى بمهرجانسينيفليا بباكستان، وأفضل فيلم ذو أثر بمهرجان أسوان لسينما المرأة 2022 ومنتظر مشاركته فى العديد من المهرجانات.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى لديها مكتبة وثائقية تضم ما يقرب 78 فيلما وثائقيًا تتحدث فيها الفئات المستهدفة عن نفسها،فضلا عن استخدام تلك الأفلام فى الإعلام المجتمعى كأدوات حوار مع قادة الرأى والفكر، وحصدت العديد من تلك الأفلام العديد من جوائزالمهرجانات التى شاركت فيها.


فيلم التضامن أبواب مكة

المسابقة الرسمية لمهرجان طنجة السينمائي الدولي بالمغرب



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