وزير الأوقاف يهنئ أهالي وقبائل مطروح بالعيد القومي: أحد أيام الفداء الوطني

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قبائل وأهالي محافظة مطروح بمناسبة العيد القومي، قائلا عبر حسابه الشخصى على "تويتر": كل التحية لقبائل مطروح وأهالى مطروح فى عيدهم القومى الذى يمثل يوما من أيام الفداء الوطنى والتضحية فى سبيل هذا الوطن العزيز بفضل الله عز وجل ثم تضحيات رجاله وأبنائه الشرفاء وكل التحية لقواتنا المسلحة الباسلة التى سطرت ملاحم عظيمة فى تاريخنا الوطنى ولازالت فهم خير أجناد الأرض".

وتنطلق اليوم الجمعة، قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظة (مطروح)، والتى تضم 10 علماء "5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف"، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:"طلاقة القدرة الإلهية فى العطاء والمنع".