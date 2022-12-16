الصحة: تقديم خدمات طبية لـ541 ألف مواطن بالمعهد القومى للجهاز الحركى العصبى

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ 541 ألفا و298 مواطنا، بدء من شهر يناير وحتى ديسمبر 2022، من خلال المعهد القومي للجهاز الحركي العصبي، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخدمات الطبية التي قدمها المعهد، شملت خدمات العيادات الخارجية، حيث استقبلت 250 ألفا و654 حالة، بالإضافة إلى 250 حالة تلقت الخدمة الطبية والعلاجية بالأقسام الداخلية للمعهد.

ولفت إلى سحب 120 ألفا و675 عينة وتحليلها بقسم المعامل الطبية في المعهد، كما تم إجراء 111 ألفا و491 جلسة علاج طبيعي للمرضى المترددين، مضيفا أن قسم الأشعة أجرى 56 ألفا و181 أشعة، تنوعت بين (تشخيصية عادية، وموجات فوق الصوتية)، بالإضافة إلى47 حالة هشاشة عظام.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد يحرص على تقديم أفضل خدمة طبية بإتباع أساليب علاجية عالمية في كافة التخصصات الطبية التي يضمها المعهد، مؤكدا العمل الدائم على تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين، من خلال برامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة الأطباء وفرق التمريض، موضحا أن المعهد يعمل بسعة 22 سريرا، تشمل أسرة (الداخلي، العناية المركزة والمتوسطة، العمليات الجراحية).

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد فتحي مدير المعهد القومي للجهاز الحركي العصبي، إلى أنه يجري تطوير مصنع الأطراف والأجهزة التقويمية بالمعهد، بتكلفة 23 مليون جنيه، وعلى مساحة 1200 متر مربع، حيث يقدم المصنع خدماته الطبية لـ 2000 مريض سنويا، بالإضافة إلى مساهمة المصنع في تدريب طلاب المدارس والمعاهد الفنية الصحية، والكليات التكنولوجية المتخصصة في الأطراف الصناعية.