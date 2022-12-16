شيخ الأزهر يهنئ الملك حمد بن عيسى بالعيد الوطني الـ51 لمملكة البحرين

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والشعب البحريني الشقيق؛ بمناسبة العيد الوطني الـحادي والخمسين لمملكة البحرين، معربًا عن تقديره لجهود الملك حمد بن عيسى في النهوض بالمملكة وشعبها الطيب، سائلًا المولى -عز وجل- لمملكة البحرين؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا، دوام التقدم والازدهار والأمن والأمان، وأن يُجنبها وأمتنا العربية والإسلامية كل مكروه وسوء.
شيخ الأزهر يهنئ الملك حمد بن عيسى بالعيد الوطني الـ51 لمملكة البحرينالجمعة، 16 ديسمبر 2022 03:40 م
فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
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