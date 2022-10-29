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حصاد الوزارات.. "التضامن" تبدأ صرف معاشات نوفمبر الثلاثاء بالمنحة الاستثنائية

السبت، 29 أكتوبر 2022 05:12 م
حصاد الوزارات.. "التضامن" تبدأ صرف معاشات نوفمبر الثلاثاء بالمنحة الاستثنائية معاشات - أرشيفية
إعداد سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم. 
 
وزير التموين: توفير جميع السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية
 
"التضامن" تبدأ صرف معاشات نوفمبر الثلاثاء بالمنحة الاستثنائية
 
التضامن: لدينا مجتمع مدنى يستطيع المساهمة فى تنمية الاقتصاد
 
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