الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. "التضامن" تبدأ صرف معاشات نوفمبر الثلاثاء بالمنحة الاستثنائية السبت، 29 أكتوبر 2022 05:12 م معاشات - أرشيفية إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم. وزير التموين: توفير جميع السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية "التضامن" تبدأ صرف معاشات نوفمبر الثلاثاء بالمنحة الاستثنائية التضامن: لدينا مجتمع مدنى يستطيع المساهمة فى تنمية الاقتصاد الرى تنتهى من تدريب 18 متدربا من 12 دولة أفريقية وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان عددا من ملاعب كرة القدم الخماسية.. صور وزيرة التضامن تدشن برامج توعوية عن أضرار المخدرات بالجامعات الأهلية والخاصة "الزراعة" تتابع محطات الغربلة ومنافذ بيع التقاوي في المحافظات وزير التعليم يلتقى بالسفير الألمانى لبحث سبل التعاون لتطوير التعليم قبل الجامعى الأرصاد: أمطار خفيفة وشبورة صباحا على الطرق.. والصغرى بالقاهرة 20 درجة 3 اشتراطات محددة للاستفادة من قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج قبل قمة المناخ.. تعرف على القطع الأثرية الصديقة للبيئة بمتحف آثار الغردقة غلق الطريق السطحى المؤدى لشارع السودان كليا لمدة 10 أيام يوم للذكريات.. النهارده تاريخ هجرى مميز 1444/4/4 لن يتكرر إلا بعد 111 عاما غدا طقس مائل للحرارة نهارا وشبورة صباحا على الطرق والصغرى بالقاهرة 20 درجة المعاشات مصر اخبار مصر اخبار مصرية اخبار مصر اليوم الموضوعات المتعلقة حصاد الوزارات.. الحكومة تنفى إلغاء أعمال السنة لصفوف النقل خلال العام الدراسى الجمعة، 28 أكتوبر 2022 05:00 م حصاد الوزارات.. الصحة: مصر خالية من شلل الأطفال وحملات التطعيم تستهدف تعزيز المناعة الخميس، 27 أكتوبر 2022 05:00 م حصاد الوزارات..وزير المالية بالمؤتمر الاقتصادى: تسديد 1.7 تريليون من أموال المعاشات خلال 7 سنوات الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 05:00 م حصاد الوزارات..وزير القوى العاملة يتلقى تقريراً بشأن مصرع 8 عمال بالبحيرة الإثنين، 24 أكتوبر 2022 05:18 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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