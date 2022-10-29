‫ الرى تنتهى من تدريب 18 متدربا من 12 دولة أفريقية

كتبت أسماء نصار

اختتم مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية و الري بوزارة الموارد المائية والرى فعاليات البرنامج التدريبي "نظم الرى الحديث" بمشاركة 18 متدربأ من 12 دولة أفريقية بحضور الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة.

رحب عبد العظيم بالمتدربين الأفارقة، و أشار إلى أهمية التدريب فى رفع وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين الأفارقة على المستوى الفني ،ونقل الخبرات المكتسبة من البرنامج من خلال التطبيق الفعلى و تحقيق التنمية بهذه الدول .

وأشاد الجميع بما تم بذله من مجهودات لإنجاح هذا البرنامج، والجدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي تم عقده خلال الفترة من " 9- 27 أكتوبر الجارى حيث تولى التدريب عدداً من الخبراء بالمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة ومركز البحوث الزراعية وأساتذة كلية الهندسةبجامعة القاهرة.

وتضمن البرنامج التدريبى موضوعات عن تخطيط وتصميم نظم الرى الحديث وتطبيقات الحاسب الآلي ، وعدد من الزيارات الحقلية للمزارعالتى تستخدم نظم الرى الحديث.

وتضمنت الزيارات ايضا حضور مؤتمر اسبوع القاهرة الخامس للمياه حيث تزامن البرنامج مع فعاليات المؤتمر بالإضافة الى زيارة ميدانيةلمحطة البحوث بوادي النطرون .