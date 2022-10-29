وزير التعليم يلتقى بالسفير الألمانى لبحث سبل التعاون لتطوير التعليم قبل الجامعى

كتب ــ محمود طه حسين

التقى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، بفرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، ووفد اللجنة الفرعية لشئون السياسات الثقافية والتعليمية بالبرلمان الاتحادى (البوندستاج) برئاسة السيد ميشائيل موللر عضو البرلمان عن الحزب الديموقراطى الاتحادى، وذلك لبحث كافة أوجه التعاون فى مجال التعليم، بديوان عام الوزارة.

رحب الوزير بالحضور معربًا عن سعادته بذلك اللقاء، الذى يؤكد على العلاقات الوطيدة بين البلدين منذ أكثر من مائة عام، مشيرًا إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتعاون المثمر مع الجانب الألمانى فى جميع المجالات، خاصة فى مجال التعليم، ويدعم مبادرة بناء مدارس ألمانية على غرار المدارس اليابانية، إلى جانب اهتمامه بالشراكة مع الجانب الألماني فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى.

كما أشاد الوزير بالتعاون مع الحكومة الألمانية، والاستفادة من خبراتها في مجال تطوير التعليم، موضحًا أن هناك العديد من أوجه التعاون بين الجانبين، من أهمها مشروعات بنك التعمير الألماني KFW؛ لدعم جودة التعليم بعدد من المحافظات، ودعم إنشاء هيئة ضمان جودة واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب التقني والفني والمهني (ETQAAN)، وإنشاء أكاديمية لمعلمي التعليم الفني والمهني (TVETA)، بالإضافة إلى دعم الجانب الألماني في التوسع وضمان الجودة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، أن الوزارة تخطو بخطى سريعة فى مجال تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، موضحًا أن عدد الطلاب بمدارس التعليم الفنى يزداد كل عام عن الآخر بسبب إقبال الطلاب على التعليم الفنى الذى يمنحهم اكتساب مهارات عالية لتتناسب مع سوق العمل المحلى والدولى، فضلًا عن أنها توفر لهم التعليم النظرى بالمدرسة والتطبيق العملى بالمصانع، وتفتح له فرص عمل داخل البلاد وخارجها.

وأشار نائب الوزير، إلى أنه قديمًا كان يجبر الطالب على دخول التعليم الفنى بسبب الدرجات المنخفضة، أما الآن مع التطور الهائل أصبح الطالب يختار بنفسه التعليم الفنى المناسب لقدراته، وأصبح طلاب التعليم الفنى من الحاصلين على أعلى الدرجات، موضحًا أن الفتيات تفوقن على البنين فى المسارعة إلى الالتحاق بالتعليم الفنى.

ومن جهته، أعرب السفير الألماني بالقاهرة، فرانك هارتمان، عن سعادته بهذا اللقاء والنجاحات والنتائج الإيجابية للتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن مصر شريك هام لألمانيا، حيث تجمع البلدين شراكة مليئة بالثقة تمتد لعقود، مؤكدًا تطلع بلاده للمساهمة في صياغة وتشكيل هذه العلاقات الوثيقة خاصة في مجال التعليم، معربًا عن رغبة بلاده فى تقديم كل الدعم لمبادرة الرئيس فى إنشاء مدارس ألمانية، والمساهمة الفعالة فى تطوير التعليم الفنى.

حضر اللقاء الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، ومنى أيوب مستشار الوزير للتعليم الدولي والخاص، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة رانده شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.