يوم للذكريات.. النهارده تاريخ هجرى مميز 1444/4/4 لن يتكرر إلا بعد 111 عاما

فى تسلسل رقمي لن يتكرر مرة أخرى إلا بعد 111 عاما، يصادف اليوم السبت (الموافق 29 أكتوبر 2022) التسلسل الرقمي (1444/4/4هـ) أو (4-4-44) الذى يمكن قرأته من الأمام إلى الخلف أو العكس، لذلك فهو أحد الأيام المميزة التي ينتظرها الكثير منا، لتوثيق لحظاتهم الجميلة التي يصبح لها نكهة رائعة، حيث يحمل تاريخها جماليات بأرقامه التي لن تتكرر.