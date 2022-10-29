يوم للذكريات.. النهارده تاريخ هجرى مميز 1444/4/4 لن يتكرر إلا بعد 111 عاما

فى تسلسل رقمي لن يتكرر مرة أخرى إلا بعد 111 عاما، يصادف اليوم السبت (الموافق 29 أكتوبر 2022) التسلسل الرقمي (1444/4/4هـ) أو (4-4-44) الذى يمكن قرأته من الأمام إلى الخلف أو العكس، لذلك فهو أحد الأيام المميزة التي ينتظرها الكثير منا، لتوثيق لحظاتهم الجميلة التي يصبح لها نكهة رائعة، حيث يحمل تاريخها جماليات بأرقامه التي لن تتكرر.
الجمعية الفلكية بجدة قالت فى تقرير لها، إن ما سيزيد هذا التاريخ تميزا أنه سوف ينتظم مع الساعة 4 صباحًا أو مساءً و4 دقائق و4 ثوانى (حسب التوقيت المحلي) ليصبح بهذا الشكل : (04:04:04 - 44/4/4)
ويعتبر هذا اليوم يوما مميزا لمن يريد أن يربطه بذكرى أو مناسبة ، فالذكريات تبقى محفورةً داخلنا، تُذهِبُ بنا لعالم جميل نتذكّر فيه أجمل اللحظات خاصة عندما ترتبط بتاريخ مميز، الأمر الذي يجعل من ارتباط المناسبات السعيدة بالتواريخ المميزة حالة استثنائية لدى البعض.
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