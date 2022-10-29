قبل قمة المناخ.. تعرف على القطع الأثرية الصديقة للبيئة بمتحف آثار الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

عرض متحف آثار الغردقة، 3 قطع أثرية مصنوعة يدويا تعد من القطع الأثرية الصديقة للبيئة في مسابقة لاختيار وترشيح الأكثر جمالا فيها لتكون القطعة المميزة عن شهر نوفمبر تزامنا مع استضافة مصر لقمة المناخ .

القطعة الأولي كانت عبارة عن السلال في مصر القديمة، حيث استخدم المصريون القدماء السلال علي نطاق واسع في حياتهم اليومية وكانت وسيلة لنقل المواد الغذائية وغيرها من المنتجات وكذلك لحمل الرمال أثناء البناء ، تلك القطعة مصنوعة من حزمة الألياف النباتية المضفوره والمربوطة بأشرطة من سعف النخيل والدوم، وتم العثور عليها بمنطقة الشيخ عبد القرنة بطيبة، وترجع لتاريخ 3500 قبل الميلاد .

وكانت القطعة الثانية مجموعة من شبابيك القلل، وهو المنطقة الفاصلة بين جسد القلة ورقبتها، ينظم تدفق الماء أثناء الشرب كما أنه يحمي الماء من السقوط من الحشرات والمعلومات، مصنوع من الفخار، ويرجع للعصر الاسلامي ما بين القرن 7 -16م.

وعرض متحف الغردقة القطعة الثالثة وكانت عبارة عن السجاد العثماني، حيث تضم زخارف السجاد العثماني البساطة ويغلب عليها الطابع الهندسي والنباتي ولا تحتوي السجاجيد العثمانية علي أي رسوم حيوانية أو آدمية علي الإطلاق، ترجع للعصر العثماني من القرن8-12هجري / 14-18ميلادى.