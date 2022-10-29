"التضامن" تبدأ صرف معاشات نوفمبر الثلاثاء بالمنحة الاستثنائية

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات نوفمبر اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل أول الشهر، بالزيادة المقررة بالمنحة الاستثنائية كما تستمر الوزارة اليوم فى صرف معاشات أكتوبر الجارى من ماكينات الصرف الآلى التابعة لبنك ناصر الاجتماعي، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

وستبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، تنفيذ قرار منح أصحاب المعاشات منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهى بعدها اعتبارا من أول شهر نوفمبر المقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ومتابعته لكل قضايا المواطنين وبشكل خاص قضية دعم أصحاب المعاشات.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.