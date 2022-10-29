اليوم السابع
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غلق الطريق السطحى المؤدى لشارع السودان كليا لمدة 10 أيام

السبت، 29 أكتوبر 2022 10:01 ص
غلق الطريق السطحى المؤدى لشارع السودان كليا لمدة 10 أيام محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تغلق محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، الطريق السطحى المؤدى إلى شارع السودان والمجاور لكوبرى أحمد عرابى، كليا، بدءا من الساعة 1 صباح غد الأحد، ولمدة 10 أيام، وذلك لتركيب الكمر الخرسانى لمحور أحمد عرابى الجديد.
 
وأوضحت محافظة الجيزة في بيان لها، أنه فى إطار استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين بنطاق المحافظة ورفع وتركيب الكمر الخرسانى الخاص بمحور أحمد عرابى الجديد (ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير محور 26 يوليو البديل)، فإنه سيتم استقطاع مسافة 1,5م لتكسير الأسوار الحديدية والبلدورات الخرسانية الكائنة بالجانب الأيمن لكوبرى 15 مايو فى الاتجاهين لربط جسم كوبرى 15 مايو الحالى بالتوسعة الجديدة، وذلك بالتناوب بطول الكوبرى بالكامل لمدة شهرين، بداية من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 28/10/2022 وحتى صباح يوم الأحد 25/12/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.
 
وأشارت محافظة الجيزة، إلى تركيب الكمر الخرسانى لمحور أحمد عرابى الجديد، الأمر الذى سوف يستلزم إجراء غلق كلى للطريق السطحى المؤدى إلى شارع السودان والمجاور لكوبرى أحمد عرابى لمدة 10 ايام ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم الأحد الموافق 30/10/2022 حتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2022، على أن تكون الأعمال فقط ابتداء من الساعة 10 مساءً وحتى الساعة 5 من صباح اليوم التالى.
 
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى العجوزة، بالمتابعة الدورية للأعمال والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لاتخاذ ما يلزم نحو تسهيل حركة المركبات بمحيط الأعمال ورفع كفاءة الشوارع البديلة.
 
وفي هذا الإطار، قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتنفيذ التحويلة المرورية التالية:
 
•حركة المركبات القادمة من شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس وترغب باستكمال السير اتجاه شارع السودان:
 
تقوم بالدخول يميناً بشارع بحر الغزال حتى تقاطعه مع شارع عطبرة. ثم الدخول يساراً بشارع عطبرة وصولاً حتى شارع السودان.
 
وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمتابعه الحالة المرورية أثناء فترة الغلق ونشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية بمحيط الأعمال لإرشاد قائدى المركبات وحفظ أمن وسلامة المواطنين.
 
 

شارع السودان

الجيزة

محو 26 يوليو

كوبرى احمد عرابي

غلق شارع السودان



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