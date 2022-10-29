وزير التموين: توفير جميع السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالشركة القابضه للصناعات الغذائية بتوفير جميع السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وأن شركات المجمعات الاستهلاكية النيل والإسكندرية قد عملت بكامل طاقتها و قد تم فتح مخازنها طوال أمس الجمعة وايضا اليوم والتى يصل عددها إلى 1500 مخزن لتوفير السلع التموينيه لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني و أن منافذ تعبئه الأرز والدقيق والمكرونه والسكر والمضارب والمطاحن عملت بكامل طاقتها الإنتاجية ايضا لتلبية احتياجات المواطن من السلع التموينية وتم بدء صرف استعاضات شهر نوفمبر القادم لمنافذ التوزيع لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم.

وأكد التقرير علي قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كميات كبيرة من السلع التموينية الاساسية فى كافة المخازن تمهيداً لتسليمها لفروع التجزئة ومحال البقالة التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي فى إطار تكثيف المعروض منها مع التأكيد علي الالتزام بصرفها للمواطنين بالأسعار الرسمية المعلنه من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تشهد منظومة السلع التموينية استقرار تام دون اى نقص في الامداد، او زيادة اسعارها على الرغم من ارتفاع الاسعار عالميًا.

وقال أحمد كمال معاون الوزير و المتحدث الرسمي ان قطاع الرقابة والتوزيع وكذلك كافة مديريات التموين يقومون بحملات يومية وجولات تفتيشية على كافة المنشآت التموينية لضمان انتظام سير العمل لحظيًا.