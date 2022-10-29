‎وزيرة التضامن تدشن برامج توعوية عن أضرار المخدرات بالجامعات الأهلية والخاصة

‎كتب ـ مدحت وهبة

‎دشنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مبادرة جديدة تحت عنوان "لا للمخدرات.. صحتك أمانة" داخل الجامعات الأهلية والخاصة، ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات"، لتوعيه الطلاب بأضرار تعاطى وإدمان المواد المخدرة، وبدأ الصندوق فى تنفيذ برامج توعوية، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

‎وتأتى إطلاق المبادرة فى الجامعات الخاصة بالتوازى مع استمرار تنفيذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى المبادرات والأنشطة التوعوية داخل الجامعات الحكومية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان .

‎ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتكثيف الأنشطة التوعوية لطلاب الجامعات الخاصة بالتوازى مع استمرار الأنشطة التوعوية أيضا داخل الجامعات الحكومية والمعاهد العليا، لافتة إلى أن المبادرة تستهدف توعية الطلاب من أضرار تعاطى المخدرات، كما تلقى المبادرة الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" سواء كانت خدمات المشورة أو العلاج بالمجان وفى سرية تامة، إضافة إلى خلق انتماء لدى الطلاب بفكرة التطوع ودعوة الراغبين منهم للانضمام لوحدات التطوع بالصندوق لتنفيذ مزيد من الأنشطة الوقائية داخل الجامعات وخارجها.

‎وحرص الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على مشاركة طلاب الجامعات حوارا مفتوحا حول أهمية العمل التطوعى فى تنمية المهارات الحياتية لدى الشباب، مؤكدا على حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى الارتقاء بدور الشباب فى منظومة العمل التطوعى بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة فى القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، أيضا مشاركة الشباب المتطوعين فى إعداد الخطط والاستراتيجيات التى يضعها الصندوق للوقاية من تعاطى المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التى يقرها الصندوق كذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومي.

‎كما تستهدف المبادرة العمل على جذب الشباب من طلاب الجامعات وشرح لهم كيفية الوقاية من تعاطى المخدرات وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والثقافية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان.

‎على جانب آخر، تستمر "بيوت التطوع" التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى داخل العديد من الجامعات الحكومية فى استقبال طلاب كليات الجامعات منذ بداية العام الدراسى الحالى لتوعيتهم بأضرار تعاطى المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بمشكلة الإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن "16023" وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.