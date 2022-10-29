اليوم السابع
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"الزراعة" تتابع محطات الغربلة ومنافذ بيع التقاوي في المحافظات

السبت، 29 أكتوبر 2022 02:28 م
"الزراعة" تتابع محطات الغربلة ومنافذ بيع التقاوي في المحافظات الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي
كتبت أسماء نصار

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واصل الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، زياراتهم الميدانية للمحافظات، لمتابعة محطات الغربلة ومنافذ البيع المرخصة والمعتمدة، للتأكد من توفير التقاوى المعتمدة و بيعها بالسعر المعلن.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الدائمة والمستمرة للوقوف على مدى توفير التقاوى لمحصول القمح، طبقا للخريطة الصنفية و ضبط الأسعار و عدم التلاعب ووصول تقاوى المحاصيل الشتوية بالأسعار التى تم الإعلان عنها.
 
وتفقد رئيسا الإدارتين المركزيتين، على مدار الأسبوع الماضي، منافذ بيع التقاوى ومحطات الغربلة فى محافظات: الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، والنوبارية، للتأكد من توفير التقاوى المعتمدة ومتابعة عمليات البيع والتوزيع.
كما شملت الجولة الاسبوع الماضى ايصا، زيارة مشروع مستقبل مصر للوقوف على الاستعداد لبدء موسم زراعة اكثار تقاوى القمح و المحاصيل الشتوية الأخرى و الترتيبات اللازمة لنقل تقاوى الإكثار.
 

وزارة الزراعة

التقاوى

موسم الزراعة الشتوية

محطات الغربلة



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