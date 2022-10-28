اليوم السابع
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الجمعة، 28 أكتوبر 2022 12:13 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. وزير التموين: سنتعامل بحسم مع من يحاول احتكار السلع

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزير التموين: سنتعامل بحسم مع من يحاول احتكار السلع وزير التموين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

خصومات على السلع وقبض الراتب مبكرا.. وزارة التعليم تطلق "أنا المعلم" لدعم المدرسين

التموين: تجهيز السيارات المتنقلة لطرح السلع لأى منطقة تحتاج منتجات غذائية

الأوقاف ترفع بدلات خطباء المكافأة على بند التحسين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

غلق شارع الهرم جزئيا من تقاطعه مع "حسن محمد" وحتى شارع الشيخ الشربينى

وزير التموين: سنتعامل بحسم مع من يحاول احتكار السلع الأساسية عن المواطنين

 


الاوقاف

التموين

الصحه

التضامن

الرى

الازهر

الهجرة



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