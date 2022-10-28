أخبار × 24 ساعة.. وزير التموين: سنتعامل بحسم مع من يحاول احتكار السلع

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
خصومات على السلع وقبض الراتب مبكرا.. وزارة التعليم تطلق "أنا المعلم" لدعم المدرسين
التموين: تجهيز السيارات المتنقلة لطرح السلع لأى منطقة تحتاج منتجات غذائية
الأوقاف ترفع بدلات خطباء المكافأة على بند التحسين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
غلق شارع الهرم جزئيا من تقاطعه مع "حسن محمد" وحتى شارع الشيخ الشربينى
وزير التموين: سنتعامل بحسم مع من يحاول احتكار السلع الأساسية عن المواطنين
منظمة الصحة العالمية تستضيف جناح الصحة خلال اجتماع قمة المناخ بشرم الشيخ
الإمام الأكبر يكرم أوائل مركز الأزهر لتعليم اللغة الفرنسية
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