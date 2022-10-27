التموين: تجهيز السيارات المتنقلة لطرح السلع لأى منطقة تحتاج منتجات غذائية

كتب مدحت وهبة

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقرير من اللواء احمد حسنين الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية حول عدد من الإجراءات التى اتخذتها الشركة للحفاظ على توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية واستمرار ضخها وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية للسلع برئاسة رئيس قطاعات الشركات وبعضوية الاعضاء المنتدبين ورؤساء القطاعات التجارية بشركات المجمعات الاستهلاكية النيل والإسكندرية وشركتى الجملة العامه والمصرية والشركة المصرية للحوم وشركات المضارب والمطاحن.

وأشار التقرير إلًى أن غرفة العمليات المركزية سوف تختص بمتابعة الشركات والمطاحن والمضارب خلال الفترة الحالية من حيث فتح كافة الفروع والمطاحن والمضارب خلال أيام العطلات الخميس والجمعة والسبت من شهر أكتوبر، وكذلك تجهيز السيارات المتنقلة بكافة المواد الغذائية للتحرك إلى أى مكان يتطلب إمداده بالسلع الضرورية، فضلاً عن التأكد من بيع السلع الغذائية بالأسعار المحددة دون اى زيادات والتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات الآمنة خاصة الأساسية منها كذلك قيام الشركة القابضة بتشكيل مجموعات عمل للتفتيش والمرور على المنافذ التابعه للشركة خلال الفترة المذكورة للتأكد من تنفيذ اختصاصات غرفة العمليات.