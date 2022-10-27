غلق شارع الهرم جزئيا من تقاطعه مع "حسن محمد" وحتى شارع الشيخ الشربينى

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء استكمال أعمال تسليم النصف الثاني من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع ب شارع الأهرام ، والذي يتضمن محطات (الأهرامات - المريوطية - العريش - المطبعة – الطالبية – مدكور - المساحة)، ستقوم الشركة المنفذة باستلام النصف الثاني لموقع أعمال محطة مترو أنفاق المطبعة (المرحلة الثانية)، تحديدا بداية من شارع حسن محمد وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى ما قبل شارع الشيخ الشربيني (المطبعة سابقا) بمسافة ما يقرب من (30 متر) ويبلغ طول موقع المحطة ما يقرب من (400م) في الإتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه المريوطية والمنطقة الآثرية.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سيستلزم إجراء غلق جزئي لشارع الأهرام في المنطقة والاتجاه المشار إليهما لتسليم موقع محطة مترو أنفاق المطبعة بالكامل، وذلك ابتداء من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 29 / 10 /2022 وحتى انتهاء فترة الأعمال.

وأوضحت محافظة الجيزة بأنه تم رفع كفاءة شارع الأهرام بمحيط موقع اعمال المحطة من حيث (الطبقة الاسفلتية - ازالة ارصفة وتوسعة الطريق - أعمدة انارة) وذلك لتوفير حارات مرورية مناسبة ليصبح عرض شارع الاهرام بمحيط موقع الأعمال يتراوح من (7 متر إلى 10 متر) وذلك للحد من التأثير السلبي على سيولة الحركة المرورية بمحيط منطقة الاعمال.

وتنوه محافظة الجيزة بان الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.