الأوقاف ترفع بدلات خطباء المكافأة على بند التحسين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف ، رفع بدلات خطباء المكافأة على بند التحسين، مؤكدة أن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن برامج الحماية الاجتماعية، كما وجهت الوزارة بسرعة فتح باب التحسين أمام جميع خطباء المكافأة على غير بند التحسين للراغبين منهم في التقديم لتحسين أحوالهم المادية، وسنعلن عن ذلك خلال أيام.

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق ، رفع مكافأة قراء السورة من 60 جنيها إلى 250 جنيها شهريا و بدل جميع مقارئ الأئمة سواء المشاركون منهم في مقارئ الأئمة أو القائمون بعمل شيخ مقرأة من مقارئ الجمهور من 160 جنيها إلى 200 جنيه شهريا و مكافأة شيخ أو شيخة المقرأة من 200 جنيه إلى 250 جنيها شهريا.

وقالت الوزارة فى بيان، إن ذلك يأتى في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن برامج الحماية الاجتماعية ، وفي ظل توجيه بإكرام أهل القرآن، ، سائلين الله عز وجل أن يكرمنا ببركة القرآن الكريم وخدمة أهله وحفظته ، وأن يرزقنا حسن فهمه والعمل به، ويعمل بذلك من صرف بدل ومكافآت شهر نوفمبر 2022 م.

كما أعلنت وزارة الأوقاف، مضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون 200 طن لحوم، توزع على 200 ألف أسرة شهريًّا ، وذلك لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى، وذلك ضمن مبادرة "حق الوطن" التي أطلقتها الوزارة.