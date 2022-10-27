منظمة الصحة العالمية تستضيف جناح الصحة خلال اجتماع قمة المناخ بشرم الشيخ

كتبت أمل علام

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستستضيف بالتعاون مع صندوق ويلكم تراست الخيري المستقل، جناح الصحة في اجتماع الدورة السابعة والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( كوب27) المقرر عقده في شرم الشيخ بمصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وأشارت المنظمة -حسبما ذكرت عبر موقعها الإليكتروني- إلى أن جناح الصحة كوب 27 سيضم مجتمع الصحة العالمي وشركائه لضمان وضع الصحة والإنصاف في قلب مفاوضات المناخ. وكذلك سيقدم برنامجا ثريا من الأحداث لمدة أسبوعين يعرض الأدلة والمبادرات والحلول لتعظيم الفوائد الصحية لمعالجة تغير المناخ عبر المناطق والقطاعات والمجتمعات .

وأضافت المنظمة فى بيان لها ، أن جناح الصحة كوب 27 سيتم تشييده في المنطقة الزرقاء من مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات .

ونصحت جميع المشاركين شخصيا، بتأكيد حمل شاراتهم لدخول المنطقة الزرقاء لكونهم جزءا من وفدهم الوطني أو أي وفد رسمي آخر.

وقالت إنه سيكون من الممكن أيضا متابعة البث المباشر للأحداث عبر الإنترنت.