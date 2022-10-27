وزير التموين: سنتعامل بحسم مع من يحاول احتكار السلع الأساسية عن المواطنين

كتب مدحت وهبة

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا يقضى بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج وحلقات التداول والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية لمواجهة أى عمليات احتكارية أو حجب السلع الأساسية المهمة والضرورية للمواطنين خاصا سلع السكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الاخرى أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباحا غير مشروعة على حساب المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات للعمل على تحقيق الردع العام.

كما شمل التوجية الوزارى أيضا تشديد الرقابة والمتابعة على كافة المنافذ التموينية والأسواق وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية فى مختلف مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحياتها للاستهلاك الآدمى وتفعيل الدور الرقابة وتلقى اى شكاوى من المواطنين ميدانيا لفحصها واتخاذ اللازم بشان إزالة أسبابها.

كما أكد التوجية الوزارى علي تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموينية واخرى فرعية بالادارات التموينيه لمتابعه استقرار الحالة التموينيه بدائرة المحافظة وتوفير كافة السلع واسعارها بالاسواق والمنافذ التموينيه وتلقى كافة شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لازالة اسبابها وإخطار غرفة العمليات بالوزارة بتقرير يومى عن الحالة التموينية بدائرة المديرية بصفة دورية.

كما وجه الوزير بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة برئاسة أحمد مهدي مستشار الوزير للرقابة والتوزيع لمتابعه استقرار الحالة التموينية على مدار الساعه لمتابعه توافر كافة السلع التموينية والحرة بالاسواق واستقرار اسعارها وتلقى تقارير غرفة عمليات المدريات التموينية بالمحافظات والعمل على ازالة اى سلبيات ومعوقات بشأن توفير السلع واسعارها بالمحافظة.