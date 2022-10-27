وزيرة التضامن تعلن تشغيل "بيت التطوع" بقنا لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات ..صور

كتب مدحت وهبة

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق تشغيل "بيت التطوع" بجامعة جنوب الوادى بمحافظة قنا كمقر للصندوق بالجامعة بالتعاون مع جامعة جنوب الودى، لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور أحمد كمال نائب رئيس الجامعة، حيث سبق وتم انشاء "بيوت التطوع" في العديد من الجامعات المصرية.

ويستهدف "بيت التطوع" بجامعة جنوب الوادى توعية طلاب الجامعة بمخاطر تعاطى المخدرات مع استقطاب ما يقرب من 1000 شاب متطوع لينضموا كل عام لأنشطة الرابطة التطوعية للصندوق والتي وصل قوامها حتى الآن إلى ما يقرب من 32 شاب وفتاة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، ويمثل الطلبة الجامعيين 75% منهم، كما تمثل الفتاة 65% من المتطوعين، بالإضافة إلى مشاركة خريجي أقسام كلية علم النفس والاجتماع وكلية الخدمة الاجتماعية في برامج علاج وتأهيل مرضى الإدمان بعد بناء قدراتهم علي تنفيذ هذه البرامج وفقاً لمعايير عمل الصندوق.

ويأتى تشغيل بيت التطوع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق في جامعة جنوب الوادي ضمن البرامج والأنشطة التوعوية التي ينفذها الصندوق داخل محافظة قنا، حيث تم تنفيذ أنشطة توعوية على مدار عام في ما يقرب من 200 مدرسة، كذلك في العديد من القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة " بالمحافظة ، بجانب أيضا تنفيذ أنشطة توعوية داخل مراكز الشباب للتوعية بأضرار تعاطى المواد المخدرة، ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باستمرار تنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن مقر الصندوق يستقبل طلاب كليات جامعة جنوب الوادي طوال العام الدراسي لتوعيتهم بأضرار تعاطى المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب، فيما يتعلق بمشكلة الإدمان وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن " 16023" وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، حيث يتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات مثل كوّن المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة وغيرها من المفاهيم الخاطئة ، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن " 16023 " من خلال متخصصين لدى الصندوق.











