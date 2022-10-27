الإمام الأكبر يكرم أوائل مركز الأزهر لتعليم اللغة الفرنسية

كتب لؤى على

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمكتبه كل من الطالب محمد محمود الشحات القلفاط، والطالب ابوبكر متولى منصور الطالبان بكلية الدعوة الإسلامية ، والجدير بالذكر أن من أهم سمات الطالبان وفضلاً عن تفوقهما الدراسي بكليتهما العريقة ، هو قوة الإرادة والتحلي بالجد والاجتهاد فى تعلم اللغة الفرنسية واستكمال مسيرة النجاح بها، رغماً عن كونهما من أصحاب البصيرة.

وقد قام فضيلة الإمام الأكبر بتكريمهما حيث أنهما حصلا على درجة تقارب الدرجة النهائية فى اختبارات الشهادة الدولية فى اللغة الفرنسية (الدالف) والذى أقيم بالمعهد الفرنسى بالقاهرة ( فقد حصلا على 99 درجة، 96 درجة من أصل 100 درجة ).

كما قدم فضيلة الإمام الأكبر الشكر للدكتورة منى صبرى مدير المركز، على مجهوداتها الكبيرة للوصول إلى الهدف الأسمى وهو حصول طلاب الأزهر الشريف النابهين على أعلى الدرجات العلمية باللغة الفرنسية.

كما أثنى فضيلة الإمام الأكبر على الجهد الكبير المبذول من فريق العمل بمركز الازهر لتعليم اللغة الفرنسية.

ووعد فضيلة الإمام الأكبر الطالبان باستكمال مسيرة النجاح فى الدراسة حتى الوصول للمستوى المؤهل للالتحاق بأحد برامج الدراسات العليا بإحدى الجامعات الدولية الناطقة بالفرنسية وصولا إلى درجة الدكتوراه ، تحقيقاً لهدف فضيلته والذى أنشئ طلبا له مركز الأزهر لتعليم اللغة الفرنسية.

وفى نفس الإطار حرص الدكتور عبدالدايم نصير مستشار فضيلة شيخ الأزهر والمشرف العام على مراكز الأزهر لتعليم اللغات الأجنبية وأمين عام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، على تقديم التهنئة للطلاب على نجاحهما ووعدهما باستكمال دعمه لهما ولجميع زملائهما بالمركز.