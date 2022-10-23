الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. التموين: استمرار منع تصدير "الأرز" الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:00 ص زراعة الأرز إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. التموين: استمرار منع تصدير "الأرز" ومد فترة تقدم المضارب لتوريد الأرز الشعير الصحة: تأمين مؤتمر المناخ وفقا لاستراتيجية متكاملة تضمن توفير كافة الخدمات وزير الصحة يشهد انطلاق حملة تطعيم العاملين بفنادق شرم الشيخ ضد الالتهاب الكبدى A تفاصيل جلسات المؤتمر الاقتصادى "مصر 2022".. إنفوجراف وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يعلنان شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيكية وزيرة الهجرة تستقبل قنصل عام مصر الجديد فى فرنسا لبحث التعاون القوى العاملة تعلن توفير فرص عمل لخريجى كليات الهندسة.. اعرف التفاصيل موقف حضارى أسفل محور الفريق كمال عامر بأرض اللواء يستوعب 300 سيارة..فيديو وصور 18 دولة تشارك فى بطولة العالم للإسكواش للجامعات 2022 بمصر التضامن: تحليل مخدرات لـ2246 سائق حافلات مدرسية وانخفاض نسبة التعاطى لـ0.4% محطتان جديدتان للتموين بالغاز كوقود بواحة مدينة نصر والتجمع الخامس وزير الأوقاف يكرم رئيس إدارة شئون البر لبلوغه سن المعاش صور توضح الحقيقة الفنية لمحور سميرة موسى وتكشف التلاعب بزوايا التصوير وزير التعليم العالى يوجه الأعلى للجامعات بأهمية تفعيل توصيات المؤتمر الاقتصادى صور توضح الحقيقة الفنية لمحور سميرة موسى وتكشف التلاعب بزوايا التصوير التعليم العالى: تقدم مصر للمركز 49 عالميًا فى مؤشر المنشورات العلمية والتقنية وزير التربية والتعليم يلتقى الرئيس المؤسس لمجموعة طلال أبو غزالة العالمية جدول اختبارات المتقدمين لوظيفة معلم فصل بمسابقة الـ30 ألف مدرس تعرف على محاور الامتحان الإلكترونى للمتقدمين لاختبارات معلم فصل تثبيت سعر البنزين والسولار والمازوت غدا انخفاض بالحرارة وأمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 19 درجة تثبيت سعر بيع البنزين والسولار.. إنفوجراف قبول 866 ألف طالب بالجامعات الحكومية والتكنولوجية و71 ألفا بالخاصة والأهلية البنزين سعر البنزين اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. مترو الأنفاق: استخراج اشتراكات الطلبة طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية السبت، 22 أكتوبر 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. مصر ضمن أعلى 3 دول جذبا للاستثمار فى الشركات الناشئة الجمعة، 21 أكتوبر 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. الرئيس السيسى يحقق الحلم بافتتاح مجمع الرمال السوداء الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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