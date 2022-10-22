التموين: استمرار منع تصدير "الأرز" ومد فترة تقدم المضارب لتوريد الأرز الشعير

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على استمرار العمل بقرار منع تصدير الأرز الأبيض إلى خارج الجمهورية لتلبية احتياجات المواطن من الأرز والحفاظ على استقرار أسعار الأرز الأبيض بالأسواق.
وأضاف خلال اجتماعه مع مديري مديريات ( الدقهلية– الشرقية – البحيرة – دمياط – كفر الشيخ – الغربية – الفيوم – بورسعيد – الإسماعيلية – الإسكندرية ) للوقوف على ما تم توريده من الأرز الشعير حتى الآن، أن مصر تنتج ما يقارب الـ 5 ملايين طن أرز شعير، وأن تحديد كمية مستهدفة لصالح وزارة التموين تصل إلي مليون ونصف المليون طن أرز شعير ياتى لصالح المنظومة التموينية لتلبية احتياجات 64 مليون مواطن يستفيدون من الدعم على بطاقة التموين.
ووجه الوزير مديري المديريات التموينية بتلك المحافظات بمد استقبال طلبات المضارب التي سوف تقوم بتسويق الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية حتى الاثنين القادم مطالبًا بتقديم كل التسهيلات لهم وطالبهم كذلك بإمداد هيئة السلع بالجرد اليومي لتلك المضارب التي وردت الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية لسرعة سداد مستحقاتهم المالية.
وشدد وزير التموين ، على مديري المديريات بتسهيل إجراءات التوريد على المضارب والمخازن ووضع لجنة تتكون من عضو الزراعة، وكذلك التموين بكل نقطة سواء بالمضارب أو المخازن لتسهيل الأمر عليهم وحساب نسب التوريد المقررة منهم بسرعة لسداد المستحقات اللازمة لهم. كما طالبهم بسرعة انهاء إجراءات المتقدمين من المضارب والمخازن لتوقيع العقود من خلال إرسالهم الى هيئة السلع التموينية للتوقيع عليها تباعًا، كما شدد عَلى المديريات إنشاء قاعدة بيانات لكل المتعاملين في الأرز بنطاق محافظتهم سواء كانوا تجار او أصحاب مخازن او مضارب، وكذلك ضرورة التنسيق مع مديري مديريات الزراعة عند نقل التقاوي على ان يكون تصريح النقل بموافقة مدير مديرية تموين المحافظة.
وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، إن توجيهات الوزير تأتي لضبط ولإحداث توازن في سوق تداول الأرز وزيادة عدد المشاركين في منظومة توريد الأرز الشعير، وصرف عمولة التسويق لكل الكميات التي يقوم مضرب القطاع الخاص بتسويقها، وكذلك إعطائهم اولوية في ضرب الأرز الشعير.
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