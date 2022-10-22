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التموين: استمرار منع تصدير "الأرز" ومد فترة تقدم المضارب لتوريد الأرز الشعير

السبت، 22 أكتوبر 2022 05:23 م
التموين: استمرار منع تصدير "الأرز" ومد فترة تقدم المضارب لتوريد الأرز الشعير الارز الابيض
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، على استمرار العمل بقرار منع تصدير الأرز الأبيض إلى خارج ‏الجمهورية لتلبية احتياجات المواطن من الأرز والحفاظ على استقرار ‏أسعار الأرز الأبيض بالأسواق.
 
وأضاف خلال اجتماعه مع مديري مديريات ( ‏الدقهلية– الشرقية – البحيرة – دمياط – كفر الشيخ – الغربية – ‏الفيوم – بورسعيد – الإسماعيلية – الإسكندرية ) للوقوف على ما تم ‏توريده من الأرز الشعير حتى الآن، أن مصر تنتج ما يقارب الـ 5 ملايين طن أرز شعير، وأن تحديد كمية مستهدفة لصالح وزارة التموين تصل إلي مليون ونصف المليون طن أرز شعير ياتى  ‏لصالح المنظومة التموينية لتلبية احتياجات 64 مليون مواطن ‏يستفيدون من الدعم على بطاقة التموين.
 
ووجه الوزير ‏مديري المديريات  التموينية بتلك المحافظات بمد استقبال طلبات ‏المضارب التي سوف تقوم بتسويق الأرز الشعير لصالح هيئة السلع ‏التموينية حتى الاثنين القادم مطالبًا بتقديم كل التسهيلات لهم وطالبهم ‏كذلك بإمداد هيئة السلع بالجرد اليومي لتلك المضارب التي وردت ‏الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية لسرعة سداد مستحقاتهم ‏المالية.‏
 
وشدد وزير  التموين ، على مديري المديريات بتسهيل إجراءات التوريد ‏على المضارب والمخازن ووضع لجنة تتكون من عضو الزراعة، ‏وكذلك التموين بكل نقطة سواء بالمضارب أو المخازن لتسهيل الأمر ‏عليهم وحساب نسب التوريد المقررة منهم بسرعة لسداد المستحقات ‏اللازمة لهم. كما طالبهم بسرعة انهاء إجراءات ‏المتقدمين من المضارب والمخازن لتوقيع العقود من خلال ‏إرسالهم الى هيئة السلع التموينية للتوقيع عليها تباعًا، كما شدد عَلى المديريات إنشاء قاعدة بيانات لكل المتعاملين في الأرز بنطاق ‏محافظتهم سواء كانوا تجار او أصحاب مخازن او مضارب، وكذلك ضرورة ‏التنسيق مع مديري مديريات الزراعة عند نقل التقاوي على ان يكون ‏تصريح النقل بموافقة مدير مديرية تموين المحافظة.‏
 
وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث ‏الرسمي للوزارة، إن توجيهات الوزير تأتي لضبط ولإحداث توازن في سوق ‏تداول الأرز وزيادة عدد المشاركين في منظومة توريد الأرز الشعير، ‏وصرف عمولة التسويق لكل الكميات التي يقوم ‏مضرب القطاع الخاص بتسويقها، وكذلك إعطائهم اولوية في ضرب الأرز ‏الشعير.‏
 
 
 
 

وزير التموين

منع تصدير الارز الابيض

الارز الابيض

الارز الشعير

اليوم السابع بلس



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