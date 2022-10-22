اليوم السابع
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وزير التربية والتعليم يلتقى الرئيس المؤسس لمجموعة طلال أبو غزالة العالمية

السبت، 22 أكتوبر 2022 04:47 م
وزير التربية والتعليم يلتقى الرئيس المؤسس لمجموعة طلال أبو غزالة العالمية جانب من اللقاء
كتب ــ محمود طه حسين

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استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، لمناقشة عدد من ملفات التعاون في مجال تطوير التعليم.
 
ورحب الوزير بالضيوف في بداية الاجتماع، مثمنًا دور الدكتور طلال أبو غزالة في المجال التربوي واهتمامه وانشغاله بقضايا تطوير التعليم في المنطقة.
 
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير، خطة تطوير التعليم المصري، وتغيير المنظومة التعليمية بأكملها، مشيرًا إلى أن الهدف هو تطوير التعليم وإحداث ثورة تضع الطلاب على مسار التقدم والمعرفة، وبناء قدرات الطالب واكتسابه المهارات الحياتية المختلفة.
 
وثمن طلال أبو غزالة الجهود المبذولة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والقرارات الجريئة والشجاعة منذ توليه المنصب، من أجل تطوير المنظومة التعليمية، وتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء المستقبل، مشيرًا إلى أن مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، على أتم الاستعداد لتقديم كافة المساعدات والاستشارات للوزارة، وتسخير كل ما تملك، من أجل المشاركة في تطوير العملية التعليمية، خلال الفترة المقبلة، والتطلع إلى تعاون مشترك كبير بيننا، وخاصة في "محو الأمية الرقمية"، لأن هدفنا واحد وهو خدمة وطننا مصر الغالية، وبناء مستقبلها.
 
 

التربية والتعليم

مجموعة طلال أبو غزالة العالمية

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