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وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يعلنان شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيكية

السبت، 22 أكتوبر 2022 09:50 م
وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يعلنان شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيكية مدينة شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيكية
كتبت منال العيسوي

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عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم، مؤتمرًا صحفيًا بساحة السوق القديم بشرم الشيخ، لإعلان مدينة شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك بحضور أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد طوبياس كراوز، نائب سفير الاتحاد الأوروبي في مصر وممثلي الجهات المعنية والإعلاميين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لحماية البيئة والحياة البحرية وبما يعود بالفائدة على المواطنين كان في مقدمتها  توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام والتي تم اعتمادها في عام 2021 وكانت نتاج عمل جميع الوزارات المعنية.

وأضافت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية تطلب تنفيذها إعداد التشريعات والقوانين ممثلة في المادة 27 من قانون تنظيم إدارة المخلفات والتي تنص على الحد بطريقة تدريجية من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مشيرة إلى أن التوقف عن استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام كان ليس بالأمر الهين بل احتاج للعديد من الجهود لتغيير الثقافة السائدة وتوضيح خطورة الأكياس على الحياة البحرية والبيئة وما تعكسه الأرقام حيث إن كل طن من الأكياس البلاستيكية تساوي نفوق وتأثر ٣ أطنان من الكائنات البحرية، لافتة أن كل طن من هذه الكائنات تمثل تنمية اقتصادية وفرص عمل ضائعة ومخاطر على المنظومة البيئية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن التدريج بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية جاء  لتوضح معالم الطريق ثم قانون ومادة ولائحة تنفيذية توضح لنا كيفية التنفيذ وأدوار ومسئوليات ومشيرة أن بمؤتمر المناخ أردنا أن نبدأ بتجربة رائدة كنموذج للتنفيذ وكان لابد أن تتوافر فيها العديد من الاشتراطات منها أن تكون شاطئية  لتكون نماذج للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام فكانت مدينة شرم الشيخ.

واستعرضت وزيرة البيئة الإجراءات التنفيذية للوصول بمدينة شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ومن أهمها تنظيم ورش العمل، وحملات التوعية للمواطنين وأصحاب المحلات و المطاعم بالمدينة، لرفع الوعي البيئي لدى المواطنين وأصحاب المحال التجارية والطلاب، كذلك توزيع بدائل الاكياس البلاستيكية ممثلة في أكياس مصنعة من الاقمشة من خلال المنافذ، إضافة إلى سيارة لتوزيع الشنط القماش كذلك تم العمل علي مستوي قنوات التواصل الاجتماعي.

وشددت وزيرة البيئة على أن البطل الحقيقي للوصول إلي إعلان مدينة شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالرغم مما تم من خطوات تشريعية وإطار تنظيمي وقرار المحافظ هو ايمان المواطن بالمدينة وقوته لتنفيذ كل تلك الإجراءات لحماية البيئة والحياة البحرية مقدمة الشكر للمتطوعين الذين شاركوا في حملة رفع الوعي لدي المواطنين لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية ليتم منع الأكياس البلاستيكية واستبدالها بالأكياس القماش.

 
مدينة شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيكية (2)
مدينة شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيكية 

مدينة شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيكية (3)
مدينة شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيكية 

مدينة شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيكية (4)
مدينة شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيكية 

مدينة شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيكية (1)
مدينة شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيكية 

 


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