اليوم السابع
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صور توضح الحقيقة الفنية لمحور سميرة موسى وتكشف التلاعب بزوايا التصوير

السبت، 22 أكتوبر 2022 04:41 م
صور توضح الحقيقة الفنية لمحور سميرة موسى وتكشف التلاعب بزوايا التصوير محور سميرة موسى
كتب - إسلام سعيد

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يتلاعب المتربصون والمغرضون من الجماعات الإرهابية ببعض الصور معتمدين على الخدع البصرية، وتصوير بعض المشروعات مثل الطرق والكباري والمنشآت من زوايا معينة وذلك بهدف إظهار وجود خلل فني في هذه المنشآت، على الرغم من تدشين الطرق والبنية التحتية في مصر على أحد الأنظمة العالمية.

وكان آخر هذا التلاعب بالصور، ما أثير عن وجود خلل في زوايا الصعود كوبري سميرة موسى المتقاطع مع محور المشير طنطاوي، وجرى اختيار زوايا ضيقة في محاولة لإظهار عيوب في الكوبري بل وتصويره أنه مرتفع أعلى من قدرات أي سيارة.

نشرت الهيئة العامة للاستعلامات فيديو تصوير جوى لكوبرى تقاطع محور الدكتورة سميرة موسى مع محور المشير طنطاوي، والذى يُظهر أن الكوبرى جرى تدشينه بأحدث الأنظمة والمعايير العالمية، وذلك بعد تداول صور وشائعات مغلوطة عن وجود ميل حاد فى زوايا الصعود والنزول.

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أنه لا صحة للصورة المتداولة عن الميل الحاد فى زوايا الصعود والنزول، حيث يعتبر محور الدكتورة سميرة موسى من أهم الكبارى فى المحور بارتفاع 26 متر عن مستوى الأرض و 8.5 متر عن خط سير المونوريل.

 

 
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الصور المزيفة لكوبري سميرة موسي

 

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صور مزيفة 

 

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زوايا ضيقة للتصوير

 

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زوايا تصوير ضيقة 

 

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صور غير حقيقية 

 

 

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محور سميرة موسى 

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تقاطع كوبري سميرة موسي مع محور  المشير طنطاوي

 

 


كوبري سميرة موسي

محور سميرة موسي

سميرة موسي

الطرق

سميرة موسى



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