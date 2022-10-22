اليوم السابع
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القوى العاملة تعلن توفير فرص عمل لخريجى كليات الهندسة.. اعرف التفاصيل

السبت، 22 أكتوبر 2022 01:21 م
القوى العاملة تعلن توفير فرص عمل لخريجى كليات الهندسة.. اعرف التفاصيل وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلنت إدارة التشغيل بالداخل بوزارة القوى العاملة، توفير 16 فرصة عمل للشباب خريجى كليات الهندسة من أقسام الدعم الفنى، وقواعد البيانات، والنظم والشبكات، وذلك للعمل بإحدى الشركات بمدينة 6 أكتوبر بالمنطقة الصناعية الثانية، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات.
 
وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم السبت، أن فرص العمل المتاحة داخل الشركة تضمنت 5 مهندس دعم فنى، و 5 مهندس قواعد بيانات، و 3 مهندس نظم، و3 مهندس شبكات، ويشترط على المتقدمين لشغل تلك الوظائف الحصول على مؤهل عالى مناسب، وألا يزيد سنه عن 40 سنة، والراتب يبدأ من 5000 جنيه حسب الخبرة.
 
وأضاف البيان الصحفى، أن التقديم يتم فى مقر إدارة التشغيل بالداخل بوزارة القوى العاملة الدور الرابع، والعنوان : 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر – القاهرة. 
 
 

وزارة القوى العاملة

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