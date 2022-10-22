تعرف على محاور الامتحان الإلكترونى للمتقدمين لاختبارات معلم فصل

كتب ــ محمود طه حسين

تنطلق الثلاثاء المقبل 25 أكتوبر الجارى، اختبارات المتقدمين لوظيفة معلم فصل ، بواقع 60 ألفاً و719 متقدماً توافرت فيهم الشروط، وذلك في المسابقة التي تم الإعلان عنها لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويؤدى الأعضاء المتقدمين لوظيفة معلم فصل، اختبارا إلكترونيا يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار تربوي وآخر في التخصص.