وزير الأوقاف يكرم رئيس إدارة شئون البر لبلوغه سن المعاش

كتب ـ على عبد الرحمن

كرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ محمد عيد كيلاني رئيس الإدارة المركزية لشئون البر بمناسبة بلوغه سن المعاش بعد رحلة طويلة من العطاء، اليوم السبت، وذلك بحضور قيادات وزارة الأوقاف.

وأشاد وزير الأوقاف، خلال التكريم، بجهود الشيخ محمد عيد كيلانى، وتفانيه في العمل طوال فترة خدمته، وأهداه نسخة من كتاب الله (عز وجل) إكرامًا لمسيرته المتميزة في خدمة الدعوة والبر، مؤكدًا أن الرسالة الأولى لمبادرة "حق الوطن" التي أطلقتها وزارة الأوقاف هي أن حق الوطن هو الالتزام بالواجبات الوظيفية من الإتقان في العمل والتعاون وخدمة الناس، متمنيًا من الجميع مزيدًا من العمل ومزيدًا من التقدم والإنجاز.

وأعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مبادرة " حق الوطن " فى جميع مساجد مصر بدءًا من الجمعة المقبلة 28 أكتوبر الجارى، ولمدة شهر كامل، لافتة إلى أن المبادرة تشمل خطبة الجمعة المقبلة التى ستخصص للحديث عن "حق الوطن".

وأوضحت الوزارة، أن المبادرة ستشمل بدءًا من السبت 29 أكتوبر الجارى وحتى الأربعاء 2 نوفمبر المقبل، الأسبوع الدعوى وعدد من الندوات الكبرى بجميع محافظات مصر، ويحاضر فيها كبار العلماء والأئمة عن حق الوطن وضرورة الحفاظ عليه والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره .