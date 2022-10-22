تفاصيل جلسات المؤتمر الاقتصادى "مصر 2022".. إنفوجراف

تنطلق غدا فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة خلال الفترة من 23 حتى 25 أكتوبر 2022؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصرى ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

اليوم الأول الأحد 23 أكتوبر



جلسات المؤتمر الاقتصادى (1)

الجلسة التوقيت القاعة

الجلسة الافتتاحية 10- 11.30 صباحًا المسرح

راحة 11.30- 12 ظهرًا

الجلسة الأولى ........................ 12 – 1.30 ظهرًا قاعة القمة

السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهات الأزمات

راحة غداء ............... 1.30 – 2.30 ظهرًا

الجلسة الثانية ................... 2.30- 4 عصرًا قاعة القمة

السياسات المالية والدين العام

راحة 4 - 4.30 عصرًا

الجلسة الثالثة ........................4.30 - 6 مساءً قاعة القمة

السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية

انتهاء اليوم الأول



جلسات المؤتمر الاقتصادى (2)

اليوم الثاني الإثنين 24 أكتوبر 2022

الجلسة ................................... التوقيت القاعة

الجلسة الأولى 10- 11.30 صباحًا قاعة القمة

وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة

راحة 11.30 – 12 ظهرًا

الجلسة الثانية 12 - 1.30 ظهرًا قاعة القمة

فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص

الجلسة الثالثة 12 - 1.30 ظهرًا قاعة رويال

دعم بيئة الاستثمار المحلى والأجنبى فى مصر

الجلسة الرابعة 12 – 1.30 ظهرًا قاعة فلورانس 1

دور مصر الإقليمى كمركز للطاقة المتجددة

الجلسة الخامسة 12 – 1.30 ظهرًا قاعة فلورانس 2

الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص

الجلسة السادسة 12 – 1.30 ظهرًا قاعة شانتيل 1

خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعى وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتى



جلسات المؤتمر الاقتصادى (3)

الجلسة السابعة 12 – 1.30 ظهرًا قاعة شانتيل 2

نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية

راحة غداء 1.30 – 2.30 ظهرًا

الجلسة الثامنة 2.30 – 4 عصرًا قاعة القمة

دور صندوق مصر السيادى وفرص المشاركة مع القطاع الخاص

الجلسة التاسعة 2.30 – 4 عصرًا قاعة فلورانس 1

خـــــارطة طريق لزيادة مشــــاركة القطـــــاع الخــــــاص فى قطـــــاع التعليــــــم

الجلسة العاشرة 2.30 – 4 عصرًا قاعة فلورانس 2

الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص فى قطاع النقل

الجلسة الحادية عشرة 2.30 – 4 عصرًا قاعة شانتيل 1

خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى قطاع الصحة

الجلسة الثانية عشرة 2.30 – 4 عصرًا قاعة شانتيل 2

خريطة طريق الوصول إلى 30 مليون سائح

راحة 4 - 4.30 عصرًا

الجلسة الثالثة عشرة 4.30 – 6 مساءً قاعة القمة

آليات تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى

نهاية اليوم الثانى 6 مساءً

اليوم الثالث الثلاثاء 25 أكتوبر



جلسات المؤتمر الاقتصادى (4)

الجلسة التوقيت

الجلسة الأولى 10.- 11.30 صباحًا قاعة القمة

خارطــــة طــــريق لتطويـــر قطــــــاع الصنـــاعة: تحديـــــــات وآليــــــــات تحفيـــــز القطـــــاع

راحة 11.30 -12.30 ظهرًا

الجلسة الختامية 12.30 – 1 ظهرًا المسرح

نهاية اليوم الثالث 1 ظهرًا