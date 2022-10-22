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وزير الصحة يشهد انطلاق حملة تطعيم العاملين بفنادق شرم الشيخ ضد الالتهاب الكبدى A

السبت، 22 أكتوبر 2022 08:29 م
وزير الصحة يشهد انطلاق حملة تطعيم العاملين بفنادق شرم الشيخ ضد الالتهاب الكبدى A وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام

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شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، انطلاق حملة تطعيم كافة العاملين في تقديم وإعداد الأغذية في فنادق مدينة شرم الشيخ، بالتطعيمات المضادة للالتهاب الكبدي "A".
 
جاء ذلك على هامش جولة ميدانية قام بها وزير الصحة، في مدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، لتفقد الحجر الصحي، وعدد من المنشآت الطبية، وأماكن إقامة واستقبال الوفود، في إطار المراجعة الميدانية لاستعدادات منظومة  التأمين الصحي، لمؤتمر المناخ «COP27».
 
وجه الوزير الشكر لممثلي الشركة لحرصهم على دعم جهود المنظومة الصحية في التصدي للأمراض والأوبئة، مشيراً إلى تخصيص نقاط تطعيم ثابتة، بكافة فنادق مدينة شرم الشيخ، تضم فرق طبية لتطعيم العاملين، حيث من المقرر تطعيم ما يزيد عن 20 ألف من العاملين.
 
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد حرص الوزارة على تطعيم العاملين بالفنادق دورياً، حرصاً على سلامتهم وصحتهم العامة، ولضمان جودة وسلامة الأغذية المقدمة للمترددين على الفنادق.
 
ولفت «عبدالغفار» إلى تطعيم العاملين بمختلف أنواع اللقاحات المضادة للعديد من الأمراض، خاصةً المضادة لفيروس كورونا، مؤكداً استمرار حملات التطعيم الدورية، ضمن خطة التأمين الصحي لمؤتمر المناخ.
 
 
 
 

 


وزير الصحة

حملة تطعيم العاملين

فنادق شرم الشيخ

التطعيمات المضادة للالتهاب الكبدي



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