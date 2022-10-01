الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. وزير التعليم العالى: بدء الدراسة بـ12 جامعة أهلية و6 تكنولوجية السبت، 01 أكتوبر 2022 05:00 م بدء الدراسة إعداد ـ سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.. وزير التعليم يهنئ الطلاب ببدء الدراسة ويطالبهم ببذل الجهد ليتعلموا بشكل حقيقى التعليم تحدد ضوابط تنفيذ اليوم الرياضى على الطلاب مع بداية العام الدراسى الأرصاد: البلاد تسجل درجات حرارة مثل فصل الصيف فى هذه الأيام والقاهرة 36 المدارس تكرم أبناء شهداء الوطن فى أول يوم دراسة.. صور وزير التعليم العالي: تكلفة إنشاء 11 جامعة أهلية حوالي 35 مليار جنيه وزير التعليم يجلس مع الطلاب ويتابع شرح المعلم بأول يوم دراسة.. صورة طقس شديد الحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة وزير التعليم: نستهدف عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دورها التربوى رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب مباراة تنس طاولة فى أول يوم دراسى.. صور وزير التعليم العالى: بدء الدراسة فى 12 جامعة أهلية و6 تكنولوجية هذا العام استرداد مليون متر من أملاك الدولة وإزالة 1422 حالة تعد على الأرض الزراعية مفتى الجمهورية: نقل الأعضاء من الميت إلى الحى جائز بشروط الصحة: إنشاء قاعدة بيانات مميكنة لبرامج زراعة الأعضاء البشرية وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة يشهدان تحية العلم فى أول يوم دراسة وزير التربية والتعليم: أولياء الأمور شركاء الوزارة فى العملية التعليمية مفتى الجمهورية يوضح 5 شروط لزراعة الأعضاء من الميت للحى.. التفاصيل وزير النقل: الأتوبيس الترددي يستهدف القضاء على المواقف العشوائية بالطريق الدائري وزيرة التضامن: زيادة 100 جنيه للمستفيدين من برنامج كرامة لمدة شهر شعبة الأدوية: مخزون أدوية الأورام يكفى 6 أشهر والدولة توفر الدولار للاستيراد الصحة: لا يوجد نقص فى أدوية السرطان وجميع المستشفيات لديها مخزون كاف اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار اخبار مصر اليوم اخر الاخبار الموضوعات المتعلقة حصاد الوزارات.. الصحة تؤكد إيجابية حالة إصابة جديدة بفيروس جدرى القرود الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 05:00 م حصاد الوزارات.. الصحة: لم يتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة الأحد، 25 سبتمبر 2022 05:06 م حصاد الوزارات.. انطلاق العام الجامعى الجديد أول أكتوبر ولا تأجيل للدراسة السبت، 24 سبتمبر 2022 05:05 م حصاد الوزارات.. وزير التعليم: لا تغيير فى نظام امتحانات الثانوية العامة الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 05:00 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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