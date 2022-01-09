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أخبار 24 ساعة.. "الصحة" تستقبل1.7 مليون جرعة من لقاح إسترازينيكا خلال أيام

الأحد، 09 يناير 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. "الصحة" تستقبل1.7 مليون جرعة من لقاح إسترازينيكا خلال أيام لقاح كورونا
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
الأرصاد: فرص تكون الشبورة تقل وشوائب عالقة نهارا ورياح مثيرة للرمال والأتربة
 
التعليم تعلن توفير مراجعة للصف الثانى الثانوى غدا استعدادا لامتحان الترم الأول
 
"الصحة" تستقبل1.7 مليون جرعة من لقاح إسترازينيكا خلال أيام
 
الصحة: بيان كورونا اليومي يشمل المصابين بالفيروس وجميع متحوراته
 
الهجرة: أكثر من 10 آلاف وثيقة تأمين على المصريين فى الخارج حتى الآن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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