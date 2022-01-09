أخبار 24 ساعة.. "الصحة" تستقبل1.7 مليون جرعة من لقاح إسترازينيكا خلال أيام

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أخبار 24 ساعة.. "الصحة" تستقبل1.7 مليون جرعة من لقاح إسترازينيكا خلال أيامالأحد، 09 يناير 2022 12:00 ص
لقاح كورونا
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