أخبار 24 ساعة.. "الصحة" تستقبل1.7 مليون جرعة من لقاح إسترازينيكا خلال أيام

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: