اليوم السابع
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الصحة: بيان كورونا اليومي يشمل المصابين بالفيروس وجميع متحوراته

السبت، 08 يناير 2022 07:16 م
الصحة: بيان كورونا اليومي يشمل المصابين بالفيروس وجميع متحوراته مراكز لقاحات كورونا
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان أن البيان اليومي الذى تصدره وزارة الوزارة حول كورونا يوميا يتضمن الإصابات الخاصة بالفيروس ومتحوراته الجديدة مثل أوميكرون وألف وجاما ودلتا.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان بحسب مصادر مسئولة لليوم السابع إن كورونا ومتحوراته يستجيب للبرتوكولات العلاجية، وكذلك اللقاحات المتوفرة والمعتمدة في جميع أنحاء العالم، وتابعت : "لا خوف من المتحورات فلن تكون الأولى والأخيرة".

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.


الصحة

لقاح كورونا

بيان كورونا

متحورات كورونا

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