وزير التنمية المحلية يحيل رئيس مدينة الخانكة للتحقيق بسبب النظافة.. صور

كتب على عبد الرحمن القليوبية إبراهيم سالم

أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور سمير حماد نائب المحافظ وقيادات وزارة التنمية المحلية اليوم السبت، جولة لمنطقة الجبل الأصفر بمدينة الخانكة لمتابعة أعمال إزالة تراكمات للقمامة ومخلفات الهدم وردش المبانى الموجودة بالقرب من محطة الصرف الصحى بالجبل الأصفر.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية بعد تلقى وزارة التنمية المحلية لشكوى من أحد المواطنين عن وجود تجمعات كبيرة من القمامة ومخلفات الهدم أمام محطة الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالخانكة .

واستجاب شعراوى وقام بالتوجه إلى موقع الشكوى يرافقه محافظ القليوبية لمتابعة الموقف على الطبيعة حيث تبين وجود أكثر من 80 ألف طن تراكمات من القمامة ومخلفات الهدم والبناء ، ووجه وزير التنمية المحلية ، الدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة بالتواصل مع الهيئة العربية للتصنيع لمساعدة ودعم المحافظة فى سرعة رفع وإزالة التراكمات الموجودة .

وقرر وزير التنمية المحلية، إحالة رئيس مجلس مدينة الخانكة للتحقيق بسبب تدنى مستوى النظافة بالمدينة ووجود تراكمات كميات كبيرة من القمامة والمخلفات فى عدة مناطق وزيادة شكاوى المواطنين والسماح للسيارات بإلقاء المخلفات مما يتسبب فى وجود مقالب عشوائية جديدة للمخلفات.

كما وجه وزير التنمية المحلية بقيام المحافظة بالتنسيق مع جهة الولاية صاحبة الأرض فى نطاق محطة معالجة الصرف الصحى وتسليم الارض والشارع لجهة الولاية للحفاظ عليها وعدم السماح بإلقاء مخلفات بها مرة آخرى بعد رفع وإزالة المخلفات والقمامة .

وأشار شعراوى إلى أنه سيتم التنسيق مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لتركيب كاميرات مراقبة لضبط أى سيارة تلقى مخلفات هدم وبناء وإتخاذ الاجراءات القانونية حيالها ، مشيراً الى انه سيتم كذلك عمل رفع مساحى لقطعة أرض خلف محطة الجبل الاصفر بجوار مجمع مدارس المناهل وتحديد جهة الولاية المالكة للارض والتأكد ما اذا كانت الأرض تتبع المحافظة أو محطة الجبل الأصفر واستغلال تلك الأرض وعمل سور شجرى عليها، لافتا إلى أن الحكومة تسعى بالنهوض بمستوى النظافة بجميع محافظات الجمهورية والعمل على حل مشاكل المواطنين.

ومن جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان على ضرورة الاستمرار فى رفع التراكمات أولًا بأول وتفعيل وحدات المتابعة لرصد اى مخالفات جديدة ، مشيرا إلى أنه إصدار توجيهات إلى العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة للعمل على سرعة رفع تلك التراكمات وتم الاستعانة بحوالى 15 سيارة قلاب سعة 50 طن و20 طن و 5 لودر و تم البدء فى رفع 7 آلاف طن وجارى استكمال رفع باقى المخلفات والقمامة .

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان على أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى دعم منظومة النظافة بالمحافظة، وذلك من خلال مشاركتها فى عمل حملات تستهدف التوعية من خلال عقد ندوات للمواطنين تحثهم على تغيير سلوكهم فى التعامل مع المخلفات والالتزام بوضع القمامة فى الأماكن المخصصة لها من أجل تحقيق بيئة خالية من التلوث، وذلك بمشاركة الأجهزة التنفيذية وشركات النظافة، مشيراً إلى ضرورة غرس قيم النظافة والحفاظ على البيئة والسلوك الإيجابى لدى النشء من أبنائنا وطلاب المدارس.

وفى السياق ذاته التقى وزير التنمية المحلية مع عدد من عمال شركة انفيروماستر بمنطقة مدينة السلام ، حيث تابع الوزير سير العمل خاصة أن الشركة تتولى أعمال النظافة وجمع المخلفات بأحياء المنطقة الشرقية بالقاهرة ، كما اطمأن على تنفيذ خطط التشغيل للمنظومة.