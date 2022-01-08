اليوم السابع
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القوى العاملة: الرياض تتحقق من أوضاع مليون عامل وترصد 3 ملاحظات

السبت، 08 يناير 2022 12:38 م
القوى العاملة: الرياض تتحقق من أوضاع مليون عامل وترصد 3 ملاحظات محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.
 
وأوضح التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أن "لجنة سكن العمالة" بالعاصمة بالمملكة العربية السعودية تحققت من أوضاع مليون عامل ورصدت 3 ملاحظات .
 
وقال الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض: إن اللجنة بمنطقة الرياض تَحققت من أوضاع مساكن مليون و37 ألفا و237 عاملا في العاصمة ، مشيرة إلي  أن أعمالها استمرت من 23 أبريل 2021، حتى 4 يناير 2022، بزيارة 22 ألف موقع.
 
وأضافت أنه تم رصد 3 ملاحظات تَمثلت في: عدم الحصول على الترخيص النظامي، وعدم توافر المساحة المخصصة للفرد، وعدم التقيد بالعدد المناسب لدورات المياه.
 
 

القوى العاملة

التمثيل العمالى بالريض

القنصلية المصرية بالسعودية

المصريين العاملين بالسعودية

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