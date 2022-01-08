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الأرصاد: فرص تكون الشبورة تقل وشوائب عالقة نهارا ورياح مثيرة للرمال والأتربة

السبت، 08 يناير 2022 08:44 م
الأرصاد: فرص تكون الشبورة تقل وشوائب عالقة نهارا ورياح مثيرة للرمال والأتربة الشبورة
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض نسبة الرطوبة علي معظم الأنحاء الشمالية بسبب تأثر البلاد برياح جنوبيه غربية جافة ولذلك تقل فرص تكون الشبورة المائية علي شمال البلاد.
 
وتابعت الهيئة، وتكون الأجواء صافية خلال ساعات الليل نسبيا من الشبورة المائية ولكن تظهر بعض الشوائب العالقة خلال ساعات النهار ولكن مع الظهيرة تنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والاتربة.
 
وشهد اليوم السبت،  طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
 
 
 
 
 

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