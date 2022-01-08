الأوقاف: 85 مسجدًا جديدًا تنضم لمشروع الأذان الموحد

كتب ـ على عبد الرحمن

أكد اللواء عمرو شكرى رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف، أنه قد تم ضم (85) مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد، ليصل إجمالى ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى الآن 4191 مسجدًا على مستوى القاهرة الكبرى.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع (الأذان الموحد) وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضارى اللائق بمكانة مصر.

وأطلقت وزارة الأوقاف، مرحلة البث التجريبى للأذان الموحد، بأكثر من مسجد بمحافظة القاهرة، فى فبراير 2019، ثم أطلقت وزارة الأوقاف، المرحلة الثانية من مشروع الأذان الموحد بـ 80 مسجدا بالقاهرة، فى فبراير 2020، لتصل إلى 1088 مسجدا على مستوى الجمهورية، وهى على النحو التالي: "مديرية أوقاف القاهرة 671 مسجدا، مديرية أوقاف الجيزة 300 مسجد، مديرية أوقاف القليوبية 117 مسجدًا".

وضمت وزارة الأوقاف، مؤخرًا ضم 426 مسجدًا جديدًا خلال الربع الأول من العام المالى الحالى لمشروع الأذان الموحد، ليصل إجمالى ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد بمساجد القاهرة الكبرى حتى الآن 3538 مسجدًا، من واقع 4000 مسجد كانت تستهدفها الوزارة، حيث وضعت الوزارة فى هذا الشأن خطة عام 2021 وكانت تستهدف 2000 مسجد جديد ليصل إجمالى عدد المساجد إلى 4000 مسجد، وجار التنسيق مع محافظة بور سعيد لتشغيل المشروع بمدن المحافظة بالمشاركة مناصفة بين الوزارة والمحافظة.

ويتميز نظام البث فى الأذان الموحد بتوسط مستوى صوت الميكروفون بحيث لا يزعج أهل المنطقة والسكان المجاورين وقد تم ضبطه مسبقا من قبل مهندسى الصوت بحيث لا يستطيع أحد التلاعب فى البث ومستوى الصوت.

ويتكون جهاز بث الأذان الموحد من 4 قطع قطعتين إلكترونيتين ووحدة معدنية مقعرة لاستقبال البث ويتم تركيبها أعلى المسجد.