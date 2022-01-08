الرعاية الصحية: إنقاذ حياة رضيع يعانى من عيب خلقى بالقلب بمستشفى النصر ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح الفريق الطبى المتميز بمستشفى النصر التخصصى التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد فى إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر شهر ونصف يعانى من عيب خلقى مركب بالقلب عبارة عن ضمور فى صمام الرئة ونقص شديد فى الأكسجين واعتماده على وصلة شريانية صغيرة، وذلك تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وأوضحت الهيئة، أنه تم تشخيص الطفل بمشكلة فى القلب منذ الولادة وتم حجزه بإحدى المستشفيات لمدة شهر ومع تدهور حالة الطفل وصعوبة نقله ورفض كبرى المستشفيات فى مصر من استقباله، تم مناظرة حالة الطفل بواسطة دكتور عبدالرحمن العفيفى استشارى ورئيس قسم قلب الأطفال وقسطرة العيوب الخلقية بالقلب بمركز مجدى يعقوب بأسوان ومستشفى النصر التخصصى ببورسعيد، حيث وجد أن نسبة الأكسجين 30% واقتراب قلب الطفل من التوقف وعلى الفور تم عمل الإسعافات الأولية للطفل ووضعه على جهاز التنفس وإعطائه أدوية منشطة للقلب، بالتنسيق مع مستشفى النصر التخصصى ببورسعيد وبعد استقرار حالة الطفل تم تحويله للمستشفى.



وأضافت الهيئة، أنه فور تحويل الطفل إلى مستشفى النصر التخصصى للأطفال ببورسعيد تم مناظرة حالته والكشف عليه، وبعد استقرار حالته تم تركيب دعامة بالوصلة الشريانية، واستقرار الحالة الصحية للطفل وإتمام العملية بنجاح.



وتابعت، أنه قام بالإجراء الفريق الطبى المتميز لقلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصى، الذى ضم كل من د. عبدالرحمن العفيفى، استشارى ورئيس قسم قلب الأطفال وقسطرة العيوب الخلقية للقلب بمركز مجدى يعقوب بأسوان ومستشفى النصر التخصصى ببورسعيد.

وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن مستشفى النصر التخصصى للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد أول مستشفى مصرى فى القطاعين الحكومى والخاص يحصل على درجة الاعتماد القومى المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، مشيرًا إلى أن المستشفى صرح طبى كبير أحدث طفرة طبية نوعية بمحافظة بورسعيد، والذى يتضح من معدل وتنوع الجراحات والعمليات باستخدام أحدث التقنيات العلاجية والتكنولوجيات العالمية التى تم إجراؤها داخل المستشفى.



وأضاف، أن المستشفى يضم أمهر الكوادر الطبية والإدارية، ويمتلك أجهزة طبية وأقسام علاجية على أعلى مستوى لخدمة منتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين بمحافظة بورسعيد وإقليم القناة، وذلك فى إطار تحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر مطابقًا لأعلى المعايير العالمية.