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متى تنتهى الشبورة الكثيفة على الطرق؟.. الأرصاد ترد

السبت، 08 يناير 2022 03:05 م
متى تنتهى الشبورة الكثيفة على الطرق؟.. الأرصاد ترد الطقس - شبورة كثيفة
كتب ـ محمود راغب

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شهدت كافة أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية، شبورة كثيفة على الطرق بكافة أنحاء الجمهورية، تسببت فى انخفاض شديد فى الرؤية الأفقية وغلق عدد كبير من الطرق.
 
ويتساءل الكثيرون، هل انتهت فرص تكون الشبورة؟، هذا التساؤل أجابت عنه الدكتورة منار غانم أخصائى جوى وعضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.
 
وأكدت عضو المركز الاعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ"اليوم السابع"، أنه بدءا من غد تنعدم فرص تكون الشبورة، حيث تتعرض البلاد لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
ويشهد اليوم السبت، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،  شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد شبورة مائية كثيفة على قد تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تمتد للوجه البحرى والقاهرة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.

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