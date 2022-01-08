متى يتم حساب مقايسة توصيل كهرباء لمنشآة سكنية بالتكلفة النمطية أو الفعلية؟

كتبت ــ رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الفرق بين التكلفة الفعلية والنمطية لتوصيل التغذية الكهربائية ومتى يتم الاعتماد على كل منهما.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم، أنه يتم إعداد مقايسات توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية بالتكلفة النمطية المقررة 450 جنيها لكل كيلو فولت أمبير، وذلك للمنشآت السكنية التي لا تزيد قدرتها التصميمية عن 500 كيلو فولت أمبير، والتي لا تزيد المسافة بينها وبين أقرب نقطة تغذية في الشبكة القائمة للجهد المنخفض عن مائة متر.

وأشار الجهاز، إلى أنه يتم إعداد مقايسات توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية بالتكلفة الفعلية في حالة زيادة القدرة التصميمية للمنشأة عن 500 كيلو فولت أمبير، أو زيادة المسافة بين المنشأة السكنيةبقدرة حتى 500 كيلو فولت أمبير وأقرب نقطة تغذية في الشبكة القائمة للجهد المنخفض عن مائة متر.