الأوقاف تعلن افتتاح 26 مسجدًا الجمعة المقبلة فى المحافظات

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الإسماعيلية

1. الرحمن – عزبة فارس –أبو صويرة

2. الرحمة – عزبة الجميزة - القصاصين

مديرية أوقاف الفيوم

3. الهدى – عزبة رمزى – اطسا شرق

4. السلام – أبو ديهوم – مركز إطسا

5. النور الريان – يوسف الصديق

6. الابيارى – يوسف الصديق

مديرية أوقاف الشرقية

7. الإيمان – كفر العلماء – فاقوس

8. النور – 20 المقطم – أولاد صقر

9. أبو القاسم – ديرب نجم

مديرية أوقاف البحيرة

10. الدالى – البستان – مركز الدلنجات

11. حمد زقم– نجع البراهمة - الدلنجات

12. الشرقى الكبير – كوم النص – مركز كفر الدوار

مديرية أوقاف المنوفية

13. السلام – تلبنت ابشيش- مركز الباجور

14. النور الليثى – زاوية رازين – مركز منوفية

مديرية أوقاف الدقهلية

15. الكبير بالمنيل- مركز الستاموني

مديرية أوقاف كفر الشيخ

16. جمال الدين مدكور – مدينة بلطيم

17. الرحمة - عزبة الدكتور منير حبشى – الكوم الطويل – بيلا

18. مسجد عزبة سلامة الكبير – بيلا

19. راشد القديم – عزبة راشد – فوه

20. الشعراوى – مخيزن الرياض شرق

21. الهدى – عزبة غانم - بيلا

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف أسوان

1. السيد البدوى – مطلع المحمودية

مديرية أوقاف البحيرة

2. عباد الرحمن شارع الأباصيرى – أبو الريش - دمنهور

مديرية أوقاف الفيوم

3. التحرير – مركز إطسا

مديرية أوقاف أسيوط

4. النور – شطب – مركز أسيوط

مديرية أوقاف دمياط

5. سيدى حسن الدياسطى – فارسكور

وفى سياق متصل اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، ندب 5 مفتشين جدد بالديوان العام، وندب 2 آخرين لمديرية أوقاف أسوان ، وهم :

1. خالد إبراهيم جمعة أبو العلا الديوان العام

2. علي محمد إبراهيم إبراهيم الديوان العام

3. كامل محمد أحمد عبد الله الديوان العام

4. ياسين محمد السيد أبو فرج الديوان العام

5. رمضان عبد الله محمد عبد التواب الديوان العام

6. محمود سليم بسطاوي إبراهيم مديرية أوقاف أسوان

7. إبراهيم محمود إسماعيل أحمد مديرية أوقاف أسوان