أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تحذر من تناول الأكلة الشعبية المفضلة عند المصريين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
بـ300 جنيه بدل 150 ألفا.. استئصال ورم لمريضة بمجمع الإسماعيلية الطبى
منتدى شباب العالم: نجهز مفاجآت وعرض تقنيات مختلفة
دقت أجراس الكنيسة.. الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد بحضور 400 مسلم.. صور
رئيس التأمين الاجتماعى: المشترك من العمالة غير المنتظمة يمنح معاش 910 جنيهات
شروط الحصول على منح قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة.. إنفوجراف
شاهد رفع آثار حادث تصادم 11 سيارة على الطريق الدائرى الأوسطى.. صور
"التعليم" توجه بتنظيم محاضرات للطلاب عن كيفية الحصول على منح دراسية بأمريكا
وزير الأوقاف: الحياة الزوجية لا يمكن أن تستقر فى أجواء الغلبة والاستعلاء والقهر
القوى العاملة تعلن توفير 8 آلاف و592 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه
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