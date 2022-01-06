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أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تحذر من تناول الأكلة الشعبية المفضلة عند المصريين

الخميس، 06 يناير 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تحذر من تناول الأكلة الشعبية المفضلة عند المصريين هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

منتدى شباب العالم: نجهز مفاجآت وعرض تقنيات مختلفة

 
دقت أجراس الكنيسة.. الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد بحضور 400 مسلم.. صور
 
رئيس التأمين الاجتماعى: المشترك من العمالة غير المنتظمة يمنح معاش 910 جنيهات
 
شروط الحصول على منح قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة.. إنفوجراف
 
وزير الأوقاف: الحياة الزوجية لا يمكن أن تستقر فى أجواء الغلبة والاستعلاء والقهر
 
القوى العاملة تعلن توفير 8 آلاف و592 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه
 

 


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